МНС наводить деталі сьогоднішнього вибуху в Києві

Двоє з постраждалих під час вибуху побутового газу у відкритому кіоску з продажу курей-гриль у Святошинському районі Києва перебувають в критичному стані. Серед постраждалих – 10-річна дівчинка. Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС України в місті Києві.

В ГУ МНС навели подробиці цієї надзвичайної події.

Сьогодні о 14.02 до чергової частини Головного управління МНС України в місті Києві надійшло тривожне повідомлення – на проспекті Перемоги 100а, біля виходу зі станції метро «Святошин», горить кіоск. Миттєво до місця пригоди прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнем був охоплений кіоск по продажу шаурми та курей-гриль. Вогонь швидко поширювався на поруч розташовані торгівельні павільйони. Враховуючи складну обстановку, пожежі було присвоєно підвищений ранг – «Пожежа 1 Біс».

Як з’ясувалось, жінка в кіоску робила покупки, коли з одного з газових балонів почав витікати газ. Стався хлопок і виникла пожежа. Ударною хвилею другий балон, що стояв поруч і також загорівся, відкинуло на декілька метрів, від нього почали горіти інші павільйони. На жаль, не обійшлося без постраждалих. Отримали опіки жінка, що купувала товар, двоє продавців, що знаходились у кіоску. Постраждали також двоє жінок, що торгували сіменами поруч, продавці сусідніх павільйонів та прості перехожі. Загалом – 11 людей отримали травми та опіки і потрапили до лікарні. П’ятеро з них зараз знаходяться у важкому стані, двоє в критичному. Серед постраждалих – 10-річна дівчинка.

Вогнеборцям поширення вогню вдалося зупинити о 14.23. Повністю ліквідували пожежу о 14.45. У ліквідації пожежі брав участь особовий склад з 6 пожежно-рятувальних частин Києва із залученням 9 одиниць основної та спеціальної техніки.

Внаслідок пожежі, вогнем було пошкоджено кіоск з продажу курей-гриль, салон гральних автоматів, торгівельну палатку з продажу одягу, а також магазин з продажу мобільних телефонів, кіоски обміну валют та продажу тютюнових виробів.

Всі обставини випадку та остаточні причини наразі з’ясовуються. Проте, одне вже безперечно – пожежа виникла через порушення правил експлуатації газового обладнання, повідомляє прес-служба ГУМНС.

У зв’язку з цими подіями Головним управлінням МНС України в місті Києві будуть проведені позапланові рейдові перевірки торгівельних місць, де використовується газове обладнання щодо дотримання там правил пожежної та техногенної безпеки. Результати перевірок будуть оприлюднені через засоби масової інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, 10 травня о 10.30 перший заступник голови КМДА Денис БАСС спільно з фахівцями МНС проведе рейд - перевірку роботи кіосків, у яких використовують газове обладнання.

Мета рейду – припинити діяльність кіосків, де порушуються правила техніки безпеки.

Виїзд журналістів від центрального входу КМДА о 09.40.

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