У Польщі під патронатом посольства України відбувся театральний фестиваль

У місті Новіца (Малопольське воєводство Республіки Польща) під патронатом Посла України Олександра МОЦИКА та за сприяння Культурно-інформаційного центру Посольства України в РП відбувся театральний фестиваль «Перші театральні зустрічі - Інновіца 2008».

Як передає кореспондент УНІАН, на фестивалі жителі та гості Новіци мали можливість ознайомитися з творчістю відомого львівського театру «Воскресіння», який випрацював власну, неповторну сценічну формулу, що з’єднує традиційне акторство та новаторські пластичні форми. Український театральний колектив під керівництвом Ярослава ФЕДОРИШИНА показав виставу «Хіоб» за сценарієм Кароля Войтили, який пізніше став Папою Римським Іваном Павлом ІІ. Для реалізації спектаклю греко-католицький ксьондз Ян ПІПКА надав приміщення дерев’яної церкви Св. Парасковії ХІХ ст. Більше 200 осіб, присутніх на спектаклі, були свідками звичайної історії про боротьбу добра із злом у незвичайному виконанні, де поєднувалась новаторська постановка та авангардні сценічні ефекти.

Другим українським учасником театральних зустрічей був Львівський театр ляльок, який виступив із спектаклем «Солом’яний бичок». Згаданий театр є відомим українським театральним колективом, який був учасником багатьох українських та міжнародних фестивалів.

Театри з України були тепло прийняті польським глядачами, отримали прихильні відгуки преси та були запрошені організаторами для участі в наступних культурних проектах.

Організаторами фестивалю виступили неурядова організація «Товариство друзів Новіци» та Братство греко-католицької молоді «Саперта».