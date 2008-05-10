Склали присягу бійці Державної спецслужби транспорту

Міністр транспорту і зв’язку України Йосип ВІНСЬКИЙ взяв участь у церемонії приведення до присяги військовослужбовців у Чернігівському навчальному центрі Державної спеціальної служби транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні після курсу молодого бійця у Чернігові склали присягу 440 юнаків з 18 областей України.

150 з них залишаться навчатися у Чернігові, а інших розподілять між підрозділами Держспецслужби транспорту у Львівській, Харківській, Дніпропетровській та Київській областях.

Перед присягою Й.ВІНСЬКИЙ ознайомився з військовою частиною. Спілкуючись з пресою, він зазначив, що за підсумками перевірки військових підрозділів, здійсненої за дорученням Президента України, Державна спеціальна служба транспорту отримала найкращу оцінку.

Міністр пообіцяв, що і надалі працюватиме у напрямку зміцнення цієї служби, покращення її матеріального становища. «Ми вдвічі збільшимо фінансування порівняно з минулим роком», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Навчальний центр у Чернігові міністр назвав важливим осередком патріотичного виховання молоді і привітав з прийняттям присяги молодих військовослужбовців та їхніх батьків.

Також їх привітали голова адміністрації Держспецслужби транспорту, генерал-лейтенант Микола МАЛЬКОВ, Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ, єпископ Чернігівський та Новгород-Сіверський Амвросій.