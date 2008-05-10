Блок Кличка вимагає не допустити забудови Ботанічного саду в Києві

Блок Віталія Кличка вимагає не допустити забудови Центрального ботанічного саду НАН України ім. Гришка у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку, за словами члена Блоку Кличка - колишнього голови Печерської райдержадміністрації - Анатолія КОВАЛЕНКА, нинішня столична влада готує до продажу землю Звіринецького пагорбу поблизу і на території Центрального ботанічного саду НАН України ім. Гришка з метою подальшої забудови.

Він зауважив, що це може знищити знамениту Липову алею, яка знаходиться на території саду, і зруйнувати ще недосліджені печери часів Київської Русі. Окрім того, сказав А.КОВАЛЕНКО, будівництво на грунтах Звіринецького пагорбу, які можуть утворювати зсуви, можуть зруйнувати територію Ботанічного саду і прилеглих житлових будинків.

За його інформацією, на сьогодні готуються відповідні дозвільні документи для здійснення землевідведення 12 ділянок біля паркану Центрального ботанічного саду НАН України з боку Бастіонного провулку і вулиці Мічуріна, а також безпосередньо на території Ботанічного саду – від паркану до липової алеї.

А.КОВАЛЕНКО нагадав, що Ботанічний сад на Печерську має статус ландшафтного заповідника. отже, відчуження навіть найменшої частини його території становить пряме порушення закону про природний заповідний фонд України.

Екологічна комісія Київради, яку очолює А.КОВАЛЕНКО, вимагає від правоохоронних органів вжити дієвих заходів для недопущення порушень природоохоронного і земельного законодавства біля унікального ландшафтного заповідника.

„Коли Блок Кличка переможе на виборах, то одним з наших перших кроків буде заборона будівництва в історичному центрі міста, що передбачено програмою блоку „Обличчям до киян”, а київська влада перебуватиме під постійним контролем громади”, - заявив А.КОВАЛЕНКО.