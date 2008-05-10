КМДА створила штаб допомоги потерпілим від вибуху в Святошині

Київська влада створила штаб з координації надання допомоги потерпілим від вибуху газу поблизу станції метро «Святошин».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, його очолила начальник Головного управління охорони здоров’я КМДА Людмила КАЧУРОВА. У роботі штабу задіяні головні фахівці Центру термічних уражень Міської клінічної лікарні №2, де наразі перебувають потерпілі.

«Сьогодні у нас є абсолютно всі необхідні медикаменти для лікування потерпілих. З 17 потерпілих, у чотирьох стан вкрай тяжкий – це до 60% опіків поверхні тіла, троє – у тяжкому стані та 10 – у стані середньої тяжкості. Хворі перебувають під постійним наглядом лікарів, працюють 5 хірургічних бригад. Ми робимо усе необхідне для того, щоб потерпілі якомога швидше одужали», – зазначила Л.КАЧУРОВА.

За її словами, потерпілим від вчорашнього вибуху газового балону в кіоску було надано спеціалізовану медичну допомогу ще на місці події, куди швидка прибула протягом 13 хвилин.

Вона зазначила, що при цьому були задіяні нові спеціалізовані машини «швидкої допомоги», оснащені усім необхідним медичним обладнанням, яке дає можливість працювати безпосередньо в осередку ураження. «Хворим було проведено протишокову терапію та надано іншу необхідну медичну допомогу, яку раніше, за умов відсутності відповідного обладнання, неможливо було здійснити», - зауважила координатор штабу.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня о 14.02 у Святошинському районі Києва на проспекті Перемоги, 100-а в кафе з легкозбірних конструкцій, що спеціалізувалося на приготуванні курей-гриль, стався вибух побутового газу з подальшим горінням. О 14.45 пожежу було ліквідовано.

Постраждали 19 осіб.