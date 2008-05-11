У Севастополі відзначають 225 річницю Чорноморського флоту Росії

Сьогодні у Севастополі відзначають 225 річницю створення Чорноморського флоту Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, основні святкові заходи пройдуть у Севастопольській бухті, де командувачі Чорноморського флоту Російської Федерації віце-адмірал Олександр КЛЕЦКОВ і командувач Військово-Морських Сил України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ від Графської пристані розпочнуть на одному катері здійснювати спільний обхід кораблів ЧФ РФ і ВМС України з метою привітання їх екіпажів (кораблі заздалегідь були поставлені посеред бухти на „парадні бочки” (до цих бочок „прив’язують” кораблі), в останні дні сюди було поставлено і два українських кораблі - УНІАН).

По завершенні об’їзду в бухті відбудеться водноспортивне свято, схоже на те, що традиційно проходить тут в День ВМФ Росії (в останню неділю липня - УНІАН), лише без висадки бронетранспортерів із великого десантного корабля (за наполяганням української сторони).

За дійством спостерігатимуть міністр оборони Росії Анатолій СЕРДЮКОВ (прибув у Севастополь вчора близько 19-ї години), виконуючий обов’язки першого заступника міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО, керівники місцевих органів влади і АРК, представники ветеранської громадськості, численні глядачі на трибунах.

Увечері на майдані Нахімова відбудеться концерт за участі зірок російської естради, святковий салют