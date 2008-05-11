У Києві затримали озброєного працівника апарату голови Держказначейства

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Києві викрили угруповання здирників, які вимагали кошти у приватних підприємців, обіцяючи захист від будь яких перевірок з боку правоохоронних органів через корумповані зв’язки у владних структурах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Зокрема, до столичного УБОЗ звернувся із заявою про вимагання 20 тисяч доларів заступник генерального директора будівельної компанії. Бізнесмен повідомив, що ці гроші в нього вимагали за нібито вирішення юридичних питань підприємства. При цьому здирники погрожували пістолетом та фізичним насиллям.

Під час передачі половини цієї суми, 10 тисяч доларів, працівники київського УБОЗ затримали одного з керівників відділу забезпечення діяльності голови Державного казначейства України. Також у чиновника-здирника було вилучено пістолет для відстрілу гумовими кулями, марки „ПМР"

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського РУ ГУМВС України в Києві порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

За рішенням Голосіївського райсуду столиці затриманому обрано міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд. Нині він перебуває на стаціонарному лікуванні..

Тим часом працівники столичного УБОЗу встановили і затримали ще одного учасника угруповання здирників - безробітного жителя Івано-Франківська. В понеділок суд вирішуватиме питання про обрання йому міри запобіжного заходу.