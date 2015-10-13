Поліцейські просять політиків не використовувати їхні зображення під час виборчої кампанії (відео)
10:34, 13 жовтня 2015Суспільство
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Патрульні поліцейські закликали політиків не використовувати їхні зображення під час виборчої кампанії.
Патрульні поліцейські / скріншот
Начальник Департаменту патрульної служби МВС Олександр Фацевич заявив, що поліцейські є політично нейтральними.
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"Ми звертаємося до кандидатів та партій із закликом припинити використовувати зображення поліцейських і саму поліцію в передвиборній агітації. Патрульна служба працює для всіх громадян, а не для виборчих амбіцій і рейтингів окремих політиків. У разі недотримання цих вимог встановлені винні особи будуть притягнуті до юридичної відповідальності згідно з вимогами закону", - заявила заступник командира 8-ї роти 3-го батальйону поліції Києва Ольга Янішевська.
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