Міносвіти попередило ректорів вузів про персональну відповідальність

Міністерство освіти та науки України попередило ректорів вищих навчальних закладів про персональну відповідальність за перевищення ліцензованих обсягів надання освітянських послуг.

Повідомлення про це міститься на офіційному сайті міністерства.

“Міністерство попередило керівників вищих навчальних закладів про персональну відповідальність за порушення норм чинного законодавства та про те, що не видаватиме документи про освіту понад встановлений ліцензований обсяг (кількість осіб на кожному курсі навчання – УНІАН), за винятком випадків, які визначені нормативно-правовими актами”, - зазначається у повідомленні прес-служби Міносвіти.