Капітана СБУ, який винен у загибелі 2 людей, посадили на 8 років

Військовий суд Дніпропетровського гарнізону виніс вирок у вигляді позбавлення волі строком на 8 років капітану Управління СБУ в Запорізькій області, якого визнано винним у загибелі двох осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова суду, полковник юстиції Василь КОВАЛЕНКО.

За його словами, 5 лютого цього року 27-річний капітан СБУ, перебуваючи за кермом власного автомобіля у нетверезому стані, перевищив швидкість і смертельно травмував на перехресті однієї з центральних вулиць Запоріжжя двох молодих чоловіків. У загиблих залишилися малолітні діти.

Засуджений повністю визнав свою вину. Він також відшкодував сім’ям потерпілих матеріальні збитки в сумі 22,5 тис. грн. та 33 тис. грн. відповідно.

В.КОВАЛЕНКО зауважив, що в 2007 р. засуджений вже позбавлявся водійських прав строком на один рік за керування автомобілем в нетверезому стані. Проте висновків не зробив.

Військовий суд також позбавив зловмисника права керування транспортним засобом строком на три роки.

Сьогодні вирок військового суду Дніпропетровського гарнізону вступив у законну силу.