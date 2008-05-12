Компанія ВВД звернулася до Євросуду з позовом проти Держави Україна

Компанія ТОВ «ВВД» звернулася до Європейського суду з прав людини (Страсбург) з позовом проти Держави Україна з вимогою захисту її законних прав та інтересів, а також стягнення 56,8 млн. грн. боргу за невиконаними зобов`язаннями з боку НАЕК «Енергоатом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив адвокат Вячеслав ЛИЧ.

Нагадаємо, що 1999 року компанія «ВВД», що виступала як комісіонер, поставила на виокремлений підрозділ ДП «НАЕК «Енергоатом» «Південноукраїнська АЕС» 4 ротори низького тиску в рамках укладеного з «Енергоатомом» контракту вартістю 98,6 млн. грн. Зазначене обладнання раніше призначалося для установки на так і не побудованій Кримській АЕС. Проте 2001 року «Енергоатом» припинив розрахунки в рамках контракту, що спричинило низку судових розглядів, у тому числі справи про банкрутство національної атомної енергогенерувальної компанії.

За словами В.ЛИЧА, європейська судова інстанція прийняла позов до розгляду.

Адвокат зазначив, що, враховуючи прецеденти розгляду подібних справ у цій судовій інстанції, у компанії «є всі підстави виграти судовий процес».

«Таким чином, свавільна та безвідповідальна політика «Енергоатому» призведе до незапланованих витрат з бюджету України. На мою думку, цього можна було б уникнути, якби НАЕК дотримувався законодавства та виконував свої зобов`язання за укладеними контрактами», - наголосив В.ЛИЧ.

Своєю чергою директор ТОВ «ВВД» Георгій ПОЛІЩУК на прес-конференції заявив про фактичне блокування фінансово-господарської діяльності компанії українськими правоохоронними органами з ініціативи НАЕК «Енергоатом».

«Рахунки арештовані вже кілька років, і їх неможливо розблокувати. У рамках слідчих дій за низкою кримінальних справ вилучено всю документацію. Причому не тільки в нас, а й в інших контрагентів», – сказав Г.ПОЛІЩУК.

На думку директора ТОВ «ВВД», подібні, нічим не аргументовані, свавільні дії державної кампанії НАЕК «Енергоатом» створюють небезпечний прецедент, коли, незважаючи на рішення судів, державна структура, використовуючи монопольне становище на ринку, не повертає борги своїм контрагентам.

«Схоже, це вже увійшло до системності роботи «Енергоатому». ТОВ «ВВД» не єдина компанія, яка вимагає від НАЕК повернути борги», – сказав Г.ПОЛІЩУК.

Представник ТОВ «ВВД» також вважає, що з такою політикою та зневажливого ставлення до угод з партнерами «Енергоатом» може взагалі залишитися без підрядників і постачальників, що призведе до паралічу роботи енергосистеми України. «Адже АЕС потребують постійного оновлення устаткування для підтримки належного технічного стану та належного заповнення центрозапасу. Якщо «Енергоатом» залишиться без підрядників і постачальників, виникне реальна загроза національній безпеці», - зазначив Г.ПОЛІЩУК.

Довідка УНІАН. 1 лютого 2002 року Господарський суд Києва задовольнив позов ТОВ «ВВД» до НАЕК «Енергоатом» про стягнення заборгованості в 56,8 млн. грн. в рамках контракту на постачання обладнання для Південноукраїнської АЕС.

22 січня 2008 року Господарський суд Києва задовольнив заяву ДП НАЕК «Енергоатом» про перегляд судового рішення від 1 лютого 2002 року через нові обставини. При цьому суд ухвалив рішення на користь НАЕК «Енергоатом».

ТОВ «ВВД» оскаржило це рішення в Київському апеляційному господарському суді.

13 травня 2008 року відбудеться чергове судове засідання Вищого господарського суду України у справі ТОВ «ВВД» і НАЕК «Енергоатом».