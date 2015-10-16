У бойовиків на Донбасі не вистачає коштів для підготовки до зими шкіл, дитсадків і лікарень – штаб АТО
18:23, 16 жовтня 2015Суспільство
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На окупованих територіях може виникнути проблема з опалювальним сезоном.
REUTERS
У бойовиків на Донбасі не вистачає коштів для підготовки до зими шкіл, дитсадків, лікарень.
Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
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«На контрольованій бандитами території має місце брак фінансування для підготовки соціальних об’єктів (школи, лікарні дитячі садочки тощо) до опалювального сезону, зокрема централізованого забезпечення вугіллям», - зазначають українські військові.
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