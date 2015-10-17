Кабмін створить спеціальну комісію з розслідування обставин аварії катера в Одеській області

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк розпорядився створити спеціальну комісію для розслідування обставин трагедії, координації проведення аварійно-рятувальний робіт та ліквідації наслідків аварії прогулянкового судна в Чорному морі в районі міста Білгород-Дністровський Одеської області.

Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ, комісію доручено очолити Віце-прем'єр-міністру - Міністру регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадію Зубку. Читайте такожУ Маріуполі на пляжі вибухнув катер (фото) Заступник Міністра інфраструктури України Юрій Васьков уже виїхав до Іллічівська. Як повідомляв УНІАН, внаслідок аварії прогулянкового катера в районі Затоки на Одещині загинули щонайменше 12 осіб, вдалося врятувати 23 людини.

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