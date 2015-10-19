Порошенко пишається колишнім директором Севморзаводу, який одним з перших визнав Севастополь російським містом - Портнов

Колишній заступник глави АП Андрій Портнов нагадав Петру Порошенку про те, як людина з його команди, а нині перший номер у списку до Миколаївської міської ради від Блоку Петра Порошенка Костянтин Картошкін, одним з перших визнав Севастополь російським містом федерального значення.

Як пише Андрій Портнов на своїй сторінці в Facebook, перебуваючи в Миколаєві Порошенко заявив, що пишається Картошкіним, як членом своєї команди.

Президент холдинга.Я горжусь Константином Картошкиным, он человек моей команды, - заявил позавчера в Николаеве Петр По... Posted by Андрей Портнов on Saturday, 17 October 2015

"Без сумнівів Петро Порошенко може пишатися директором держкомпанії (ДП "Зоря-Машпроект"), якого в 2014 році сам же туди і перевів з посади менеджера свого ж Севастопольського морського заводу. Але є одне але. Це саме той керівник, який одним з перших визнав Севастополь російським містом федерального значення, завбачливо вступивши в листування з міністерством промисловості Російської Федерації", - пише Портнов, публікуючи листування Картошкина з Міністерством промисловості і торгівлі РФ.

Портнов пояснює, що в цьому листуванні він прямо рапортував новому російському керівництву про фінансово-економічні показники підприємства.

"Підкорятися російським властям менеджер заводу Петра Порошенка став у квітні 2014 року, відразу через місяць після втрати Україною Криму. Тоді він не знав, що ще через місяць, головний акціонер його заводу стане новим Президентом України, а сам він зможе розпоряджатися набагато більшими державними активами та грошима. Публічно заявивши, що пишається членом своєї команди, якого встигли заскочити на економічному сепаратизмі, український Президент в черговий раз продемонстрував, що він є Президентом тільки для свого бізнес-холдингу", - підсумував екс-заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов.