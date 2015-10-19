Дані паралельних підрахунків голосів на виборах у Бердянську, Краматорську і Слов’янську подаватимуть на окремому сайті

Про це повідомив виконавчий директор громадської організації «Український центр суспільних даних» Андрій Горбаль на прес-конференції в УНІАН.

Голова правління центру суспільних даних Сергій Васильченко додав, що до проекту організації «Прозорі місцеві вибори» долучився Дніпропетровськ. Він висловив сподівання, що експертам центру і у цьому місті вдасться провести необхідні роботи для прозорого висвітлення виборів.

«У пілотному проекті не передбачався Дніпропетровськ, але місцеві організації захотіли приєднатися, і ми взяли на себе шматок роботи», - додав Васильченко.

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Горбаль зазначив, що цей підрахунок голосів виборців проводитимуть не фахівці центру.

«Ми надаємо майданчик - веб-сайт http://vybir.info - для зацікавлених партій і кандидатів, які, власне, можуть це робити, навіть конкуруючи між собою», - сказав він.

Горбаль нагадав, що центр реалізовує пілотний проект «Прозорі місцеві вибори» у трьох містах – Бердянську, Слов’янську і Краматорську.

Васильченко зазначив, що це дозволить всім побачити динаміку виборів: дані про явку на дільниці, динаміку підрахунку голосів, а також результати виборів, тобто, які політичні сили проходять до місцевої ради і кого обрано міським головою.

За його словами, «деякі партії, з якими вже є в нас угоди про те, що вони будуть брати участь в паралельному підрахунку голосів, то вони навіть якщо територіальна виборча комісія не вирішить робити заміри явки виборців на певні години, збираються власними силами це робити».

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У прес-релізі, розповсюдженому на прес-конференції, зазначається, що на поточних місцевих виборах, як і на минулих, є «проблема з висвітленням роботи територіальних виборчих комісій». У документі сказано, що «у більшості випадків інформація (про діяльність ТВК) частково розміщується на сайтах відповідних рад».

Також наголошується, що кандидати у депутати місцевих рад і на посади мерів подають до ТВК інформацію про себе (декларації про доходи, біографії), але вона не оприлюднюється.

«Виникає питання, навіщо тоді її подавати, адже дані у деклараціях чи біографіях не впливають на реєстрацію чи відмову», - відзначається у прес-релізі.

Крім того, експерти центру суспільних даних констатують значні проблеми у системі формування виборчих округів, зокрема, інколи округ простягається від одного до іншого кінця міста, є взаємопереплетені округи, анклави, суттєво відмінна кількість виборців в округах».

Як повідомляв УНІАН 25 вересня Український центр суспільних даних презентував веб-сайт «Прозорі місцеві вибори», на якому розміщено всю інформацію про місцеві вибори 25 жовтня у Бердянську, Краматорську і Слов’янську.

Головним завданням проекту є сприяння територіальним виборчим комісіям в ефективному оприлюдненні постанов, рішень, іншої офіційної інформації про виборчий процес на місцевих виборах 2015 року, а також рішення судів, котрі стосуються виборів, зареєстровані скарги кандидатів.