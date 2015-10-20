Науковці з 10 країн світу обговорюють внесок Київських духовних шкіл в освіту і богословську науку

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, урочисте відкриття конференції, організатором якої виступила Київська Духовна Академія і Семінарія (КДАіС), відбулося у столичному «Українському домі».

«Сьогодні у Київ приїхали гості із десяти Помісних Православних Церков. Хоча ми живемо у різних країнах, але сучасне суспільство турбують одні і ті ж питання, на які ми разом шукаємо відповіді», - зазначив ректор Київської Духовної Академії і Семінарії.

Також владика Антоній зазначив, що поміж інших питань, на міжнародній конференції богослови розглянуть питання причин та наслідків війн у світі.

«Війна – це наша біль. Помісні Православні Церкви співчувають і моляться за нас. Питання війн сьогодні турбує не лише українців. Ми знаємо, що всі війни закінчуються і треба робити все, щоб досягти мру. На Міжнародній конференції будуть розглядатися причини війн, але цьому буде даватися не політична, а релігійна оцінка», - зазначив ректор КДАіС.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, також сьогодні в «Українському домі» були підписані договори про співпрацю КДАіС з духовними навчальними закладами п'яти країн світу. Під час підписання угоди про співпрацю із Церковною академією Салонік була затверджена програма обміну студентами в рамках освітнього проекту ЄС “ERASMUS”.

На конференції іноземним гостям були презентовані наукові видання КДАіС.

21 жовтня робота конференції триватиме в п’ятьох тематичних секціях на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври в навчальних корпусах КДАіС (№63, 64). Загалом на конференції будуть представлені понад 50 доповідей.

Як повідомляв Центр інформації УПЦ, у XII Міжнародній конференції «Київська духовна академія в світовій родині богословських навчальних закладів» беруть участь історики, богослови, науковці, дослідники, археологи з України, Боснії і Герцеговини, Греції, Грузії, Лівану, Молдови, Росії, Румунії, Сербії, Словаччини.

*** 23 грудня 2014 року Священний Синод УПЦ прийняв рішення про відзначення 400-річчя Київських духовних шкіл на загальноцерковному рівні.