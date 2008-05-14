Погода на 15-19 травня

Завтра, 15 травня, в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в Карпатах та на Закарпатті невеликий дощ.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, температура вночі у північних, центральних та східних областях становитиме 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3°, на решті території 5-10° тепла; вдень 15-20°, на Закарпатті до 24°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

16-17 травня утримається мінлива хмарність. Короткочасні дощі (вночі місцями невеликі), грози, лише у південній частині та у східних областях переважно без опадів. Температура вночі 7-12° тепла, 16 травня на сході 3-8° тепла, на грунті місцями утримаються заморозки 0-2°; вдень 18-23° тепла, на Закарпатті та у південних областях до 25-27°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

18-19 травня в Україні без опадів, лише у західних та північних областях пройдуть окремі невеликі короткочасні дощі з грозами (переважно вдень). Температура вночі 9-15°, вдень 21-27°.

Завтра у Києві без опадів. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 17-19°.

16-17 травня у столиці утримається мінлива хмарність. Вночі 16 травня без істотних опадів, 17 травня місцями невеликий дощ; вдень короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 18-23°.

18-19 травня очікуються окремі невеликі короткочасні дощі з грозами (переважно вдень). Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.