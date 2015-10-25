У Київській області за підкуп виборців затримали 4 осіб

Про це УНІАН повідомили у громадянській мережі ОПОРА.

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Зазначається, що міліція відмовилася називати прізвище кандидата, на користь якого здійснювався підкуп, однак у прес-службі МВС у Київській області повідомили, що ці люди мали при собі 8 тис. грн і списки виборців, яким вони вже видали гроші, а яким - збиралися.

За даним фактом ведеться слідство.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, станом на 15:00 в міліцію надійшло 54 повідомлення про підкуп виборців у день голосування.