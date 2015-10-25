У Київській області за підкуп виборців затримали 4 осіб
18:01, 25 жовтня 2015Суспільство
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Київ. 25 жовтня. УНІАН. У Вишневому під Києвом міліція затримала 4 осіб за спробу підкупу виборців з метою схилити до голосування за певного кандидата на посаду мера.
Підкуп виборців / 112.ua
Про це УНІАН повідомили у громадянській мережі ОПОРА.
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Зазначається, що міліція відмовилася називати прізвище кандидата, на користь якого здійснювався підкуп, однак у прес-службі МВС у Київській області повідомили, що ці люди мали при собі 8 тис. грн і списки виборців, яким вони вже видали гроші, а яким - збиралися.
За даним фактом ведеться слідство.
Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, станом на 15:00 в міліцію надійшло 54 повідомлення про підкуп виборців у день голосування.
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