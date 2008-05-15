Експортери не встигають вивозити олію та зерно

Міністерство економіки України вивчає можливість відміни квот на експорт соняшникової олії і зернових.

Про це УНІАН повідомив міністр економіки Богдана ДАНИЛИШИН.

“Ми зараз таку можливість вивчаємо, але головним пріоритетом при цьому залишається стабілізація цінової ситуації. Якщо будуть гарантії з боку виробників не збільшувати споживчі ціни, то ми, природно, розглядатимемо будь-яку можливість”, - відзначив міністр.

Б.ДАНИЛИШИН повідомив, що переговори з виробниками продукції вже ведуться.

Разом з тим, міністр відзначив, що на сьогодні експортерам не вдається вивезти ті обсяги продукції, які дозволяють квоти.

Як повідомляв УНІАН, в.о. голови Запорізької облдержадміністрації Валерій ЧЕРКАСКА заявив сьогодні, що за підсумками засідання Кабінету Міністрів за участю губернаторів ряду областей 14 травня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству економіки пропрацювати можливість відміни експортних квот на зерно і соняшникову олію.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в листі прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО 15 травня заявив, що уряд повинен ухвалити рішення про відміну обмежень на експорт зерна і олії.

Президент вважає, що при дії квот стабільна промислова переробка врожаю 2008 року потрапляє під загрозу зриву, оскільки зараз зупинилося 13 заводів олійножирової галузі, десятки тисяч працівників відправлено у вимушені відпустки. Наявні залишки продукції значно перевищують потреби внутрішнього ринку до початку нового маркетингового року.

Як відзначає В.ЮЩЕНКО, за оцінками наукових кіл, від введення квотування експорту вітчизняні сільськогосподарські виробники вже втратили від 1,1 до 1,4 млрд. дол.

Нагадаємо, постановою №271 від 28 березня 2008 року Кабмін продовжив дію встановлених до 31 березня ц.р. квот на експорт пшениці (200 тис. тонн), ячменю (400 тис. тонн) і жита (3 тис. тонн) до 30 квітня.

Кабмін постановою №418 від 23 квітня збільшив квоти на експорт ячменю і пшениці. Збільшена квота на експорт ячменю на 500 тис. тонн - з 400 тис. тонн до 900 тис. тонн; на експорт пшениці, суміші пшениці і жита на 1 млн. тонн - з 200 тис. тонн до 1,2 млн. тонн. Крім того, дію квот продовжено до 1 липня.

25 квітня Міністерство економіки почало реєстрацію заявок на отримання ліцензій на експорт зернових, квота на експорт яких збільшена і продовжена до 1 липня 2008. Термін подання заявок - 11 календарних днів.