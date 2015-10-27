Калюжі не перешкода: у Слов'янську ремонт доріг йде за графіком

За словами начальника управління житлово-комунального господарства Дмитра Діденка, завершено капітальний ремонт дороги на вул. Крала Маркса, передає slavgorod. Сьогодні також повинні завершити ремонт вул. Луначарського (автовокзал), де необхідно покласти другий шар асфальту. До проведення капітального ремонту підготовлена ділянка вул. Ленінградської – виконання фрезерування дорожнього покриття. Там роботи продовжаться найближчим часом.

Поточний ремонт доріг, за відомостями Дмитра Діденка, залишилося провести на трьох вулицях Слов'янська. Підрядна організація завершить роботи в найближчі дні.

Грейдеровку вулиць приватного сектору виконано більше, ніж наполовину. Як розповів директор КП «Водозниження» Сулейман Фарзалієв, залишилося прогрейдерувати всього 23 вулиці.