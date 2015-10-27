Написи сепаратистського характеру у Маріуполі зафарбовують у кольори національного прапора (фото)

Про це повідомляє прес-служба Громадянського корпусу "Азов", повідомляє міський сайт 0629.com.ua.

Написи сепаратистського характеру активісти зафарбовують жовто-синіми балонами.

"Сьогодні активісти Громадянського Корпусу провели перший рейд по видаленню сепаратистських написів на вулицях Маріуполя. Всі місця з подібною мазаниною були обрані з тих, які були зазначені мешканцями Маріуполя", - повідомляє прес-служба Громадянського корпусу.