Написи сепаратистського характеру у Маріуполі зафарбовують у кольори національного прапора (фото)
18:24, 27 жовтня 2015Суспільство
567 0
Активісти Громадянського корпусу "Азов" зафарбовують написи сепаратистського характеру жовто-синім кольором.
Фото: 0629.com.ua
Про це повідомляє прес-служба Громадянського корпусу "Азов", повідомляє міський сайт 0629.com.ua.
Написи сепаратистського характеру активісти зафарбовують жовто-синіми балонами.
Фото: 0629.com.ua
"Сьогодні активісти Громадянського Корпусу провели перший рейд по видаленню сепаратистських написів на вулицях Маріуполя. Всі місця з подібною мазаниною були обрані з тих, які були зазначені мешканцями Маріуполя", - повідомляє прес-служба Громадянського корпусу.
Фото: 0629.com.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter