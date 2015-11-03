На мітингу під Радою проти політичних репресій посилено заходи безпеки

Як передає кореспондент УНІАН, співробітники МВС та Нацгвардії вишикувалися по периметру в Маріїнському парку поблизу Верховної Ради та пропускають активістів на площу Конституції лише після ретельного огляду. Правоохоронці разом з кінологами здійснюють обшук особистих речей активістів на предмет заборонених та вибухових предметів. Біля входів до будівлі парламенту чергують десятки нацгвардійців.

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Поблизу Маріїнського парку перебувають близько 10 мікроавтобусів із затемненими вікнами, декілька одиниць спецтехніки і пожежна машина

Як повідомляв УНІАН, на площі Конституції під Верховною Радою триває мітинг проти політичних репресій, зокрема на підтримку лідера партії УКРОП Геннадія Корбана. Кількість учасників мітингу проти політичних репресій зросла вже до тисячі осіб.