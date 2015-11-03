Тука заборонив продаж алкоголю військовим в районі Сватового

Про це йдеться в повідомленні прес-служби адміністрації.

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Тука на період проведення антитерористичної операції, а також період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (пожежі на арсеналі) на території Сватового та Сватовського району своїм розпорядженням заборонив продаж військовослужбовцям і людям у військовій формі алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі (пиво, слабоалкогольні напої).

Рішення ухвалено для зняття соціальної напруги і з метою недопущення випадків травматизму, загибелі військовослужбовців і цивільного населення.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня в Сватовому на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони України, де зберігалося близько 3 тисяч 132 тонн боєприпасів, виникла пожежа з подальшою детонацією і розльотом осколків боєприпасів. Одразу стало відомо про двох загиблих - військового і цивільного.

2 листопада в Сватовому знайшли тіла двох загиблих військовослужбовців у результаті пожежі на військовому складі.