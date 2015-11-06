Правоохоронці доставили Корбана за місцем прописки у Дніпропетровську, його зустрів батько (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, це транслювалося на телеканалі "112".

Правоохоронці привезли Корбана до будинку і попросили журналістів дозволити йому зайти до будинку і не створювати перепони на шляху. Після того, як журналісти зробили коридор перед входом до будинку, Корбан у супроводі правоохоронців вийшов з автомобіля і попрямував до свого будинку. По дорозі він привітався зі своїм батьком, який зустрічав його біля входу.

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У квартирі Геннадія Корбана знаходяться слідчі, співробітники Служби безпеки України та міліції, а також один адвокат, повідомили в "УКРОПі" на сторінці в Facebook.

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Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

5 листопада зранку Печерський райсуд Києва почав розгляд клопотання про обрання Корбану запобіжного заходу. Після багатогодинного засідання суд виніс рішення обрати міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно. В ухвалі визначено, що Корбан повинен носити електронний засіб контролю.