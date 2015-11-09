Під Мар'їнкою перекинувся БТР: один прикордонник загинув, шестеро поранені - волонтер

Про це в Facebook повідомила волонтер Катерина Дорохіна.

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"Сьогодні загинув Нешко Ігор, старший прапорщик. Прикордонники. Це чернігівські. Їхали в БТРі, під Мар'їнкою щось трапилося, чи-то наїхали, чи-то підстрелили. БТР перекинувся. 7 бійців усередині. Ігор загинув. 6 в госпіталі, в Красноармійську", - написала вона.

Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби бойовики вели вогонь по всіх напрямках в зоні АТО, порушуючи перемир'я.