У Києві розібрали "тарифний Майдан" (фото, відео)
08:51, 17 листопада 2015Суспільство
4644 0
У Києві розібрали намети "тарифного Майдану", встановлені три тижні тому біля Кабінету міністрів.
"Тарифний Майдан" розібрали вночі / facebook.com/kaplins
Як повідомляє кореспондент 112.ua Людмила Клиндухова, демонтаж наметів почався вночі у вівторок, 17 листопада.
"Під'їжджали машини і на них вантажилось все, що було на місці, де проходив організований протест проти підвищення тарифів", - повідомила кореспондент.
Читайте такожУ Сумах вимагають від президента та прем’єра економічно обґрунтованих тарифів ЖКГ
Довідка. "Тарифний Майдан" - безстрокова акція протесту. Тарифний Майдан, що стоїть під стінами Кабінету Міністрів, не згорнеться, поки мета зниження вартості житлово-комунальних послуг не буде досягнута.
У жовтні на Грушевського з'явилися перші намети з вимогою знизити тарифи через зміну законодавства.
facebook.com/kaplins
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter