У Києві розібрали "тарифний Майдан" (фото, відео)

Як повідомляє кореспондент 112.ua Людмила Клиндухова, демонтаж наметів почався вночі у вівторок, 17 листопада.

"Під'їжджали машини і на них вантажилось все, що було на місці, де проходив організований протест проти підвищення тарифів", - повідомила кореспондент.

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Довідка. "Тарифний Майдан" - безстрокова акція протесту. Тарифний Майдан, що стоїть під стінами Кабінету Міністрів, не згорнеться, поки мета зниження вартості житлово-комунальних послуг не буде досягнута.

У жовтні на Грушевського з'явилися перші намети з вимогою знизити тарифи через зміну законодавства.