Профспілка вимагає звільнити гендиректора Луганської ОДТРК

Незалежна медіа-профспілка України вимагає від Державного комітету телебачення та радіомовлення України розірвати контракт з в. о. генерального директора Луганської обласної ДТРК Віталієм ГАРКУШОЮ та притягти до дисциплінарної відповідальності його юрисконсульта Сергія БІЛОУСОВА за навмисне перешкоджання законній діяльності профспілки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НМПУ, листа з відповідною вимогою профспілка надіслала керівництву Держкомтелерадіо 26 липня.

Як зазначив голова НМПУ Сергій ГУЗЬ, “у Луганську ми зіткнулися з грубим порушенням прав профспілок та трудового законодавства: другий місяць керівництво Луганської ОДТРК відмовляється визнати права первинного осередку Медіа-профспілки в цій телекомпанії”. За словами С.ГУЗЯ, Медіа-профспілка надала всі необхідні документи та роз’яснення, однак двічі отримувала листи за підписом провідного юрисконсульта, в яких від профспілки вимагають пройти реєстрацію. “У телефонній розмові пан БІЛОУС зізнався, що це позиція керівництва телекомпанії. Однак на листах стоїть його підпис, тому юрисконсульт теж повинен нести відповідальність”, - зазначає С.ГУЗЬ.

Медіа-профспілка нагадує, що розірвання контракту на вимогу профспілки передбачене статтею 45 Кодексу законів про працю України. Крім того, профспілка вимагатиме порушення кримінальної справи проти гендиректора та юрисконсульта за навмисне перешкоджання законній діяльності профспілки, що передбачено ст. 170 КК України.

Крім того, кваліфікуючи в своєму листі до Держкомтелерадіо правопорушення з боку керівництва Луганської ОДТРК, Медіа-профспілка спирається на рішення Конституційного Суду України від 18 жовтня 2000 (№ 11-рп/2000).

Згідно з цим рішенням, легалізація профспілки відбувається у момент установчих зборів профспілки як акту волевиявлення її членів. Тому спроби пов’язати початок діяльності профспілки з моментом її реєстрації у відповідних органах рівнозначні вимозі про попередній дозвіл на утворення профспілки і суперечать статті 36 Конституції України (право громадян на утворення профспілок без попереднього дозволу).

Як повідомляв УНІАН, у червні між журналістами Луганської ОДТРК та адміністрацією телекомпанії виник конфлікт через відмову адміністрації укласти колективну угоду. В результаті конфлікту 13 червня був звільнений керівник служби новин, заступник генерального директора Є.СОЛОМІН та відсторонені від роботи ведучі новин Ігор КРИМОВ та Ірина СІНЧЕНКО. 14 червня 15 журналістів ТРК оголосили голодування, вимагаючи повернути роботу колегам. 16 червня завдяки втручанню народних депутатів Андрія ШЕВЧЕНКА та Тараса ПЕТРІВА журналістів було поновлено на роботі і укладено меморандум про взаєморозуміння між колективом та адміністрацією.

27 червня 18 журналістів ЛОДТРК створили первинну профспілкову організацію НМПУ. В установчих зборах взяв участь голова НМПУ С.ГУЗЬ.