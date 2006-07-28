Військовослужбовці намагаються масово перейти в інші силові структури

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що передбачена в Бюджетній резолюції сума на фінансування армії у 2007 році створить у Збройних силах критичну ситуацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи на засіданні громадської ради при Міноборони України.

«Ситуація виглядає критичною тому, що на наступний рік нам з барського плеча запропоновано 6,7 млрд. грн.», - пояснив міністр. Він підкреслив, що Бюджетною резолюцією передбачена сума, яка не враховує зростання вартості будівництва, вартості палива та комунальних послуг. А.ГРИЦЕНКО повідомив, що після проведення ряду консультацій ця сума зросла на 1 млрд. грн. - до 7,7 млрд. грн.

«Якщо враховувати підвищення цін, нас відкидають на 5-6 років назад», - підкреслив міністр.

А.ГРИЦЕНКО нагадав, що відповідно до Державної програми розвитку ЗСУ до 2011 року та відповідного указу Президента, Міноборони повинно отримати 2% ВВП, що має становити 12 млрд. грн.

На його думку, таке недофінансування армії пояснюється нерозумінням ситуації прем’єр-міністром та міністром фінансів. «Ясно, що з цього уряду при такій позиції міністра фінансів не могло б вийти проекту Бюджетної резолюції, в яку пропонувалось би включити фінансування Державної програми розвитку ЗСУ та ліквідацію диспропорції у грошовому забезпеченні військовослужбовців різних силових структур», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Міністр зазначив, що коли середня заробітна плата в країні становить близько 1 тис. грн., лейтенант отримує 850 грн., а посадовий оклад командувача нижче, ніж оклад у водія у податковій міліції. Він підкреслив, що за умов такого фінансування армії не бажає працювати на посаді міністра, оскільки ця робота перетвориться на перекладання паперу.

«Без допомоги армії нічого не буде, ми можемо забути про НАТО, ми можемо забути про повагу до держави з боку офіцерського складу», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО, додавши, що військовослужбовці ЗСУ намагаються масово перейти в інші силові структури, де їх грошове забезпечення буде значно більшим.

Він нагадав, що фінансування армії в цьому році також критичне, оскільки з бюджету Міноборони у 8,9 млрд. грн. майже три млрд. відомство має заробити самостійно. Міністр зауважив, що за рахунок державних підприємств Міноборони можна заробити тільки близько 800 млн.

Як повідомляв УНІАН, учора, 27 липня Верховна Рада Україна прийняла доопрацьовану постанову про Основні напрями бюджетної політики (Бюджетну резолюцію) на 2007 рік.

Верховна Рада взяла до відома Основні напрями бюджетної політики на 2007 рік, подані Кабінетом Міністрів України.

Також народні депутати схвалили пропозиції Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2007 рік і Доручення Верховної Ради України Кабінету Міністрів України до Основних напрямів бюджетної політики на 2007 рік .

Кабінету Міністрів України парламент доручив підготувати та подати до Верховної Ради України проект закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” з урахуванням Основних напрямів бюджетної політики на 2007 рік, Пропозицій Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2007 рік та Доручень Верховної Ради України Кабінету Міністрів України до Основних напрямів бюджетної політики на 2007 рік.