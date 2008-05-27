ЄС досяг угоди з Туркменією про співпрацю в нафтогазовій галузі

Європейський союз досяг з Туркменією угоди про співпрацю в нафтогазовій галузі. Відповідний документ, що передбачає розширення співпраці в цій галузі, включаючи інвестиції в розвиток ПЕК прикаспійської країни, був підписаний 26 травня, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters.

Єврокомісар з питань енергетики Андріс Пієбалгс зазначив, що Туркменія - найбільший експортер природного газу з Центральної Азії, може стати привабливим об`єктом для європейських інвестицій в розробку нових нафтогазових родовищ країни. Він також вказав на те, що ЄС цікавий для Туркменії як ринок збуту для її енергоносіїв.

Євросоюз вже має в своєму розпорядженні аналогічні меморандуми про взаєморозуміння з Азербайджаном, Казахстаном і Україною.

Нагадаємо, в квітні ц.р. Єврокомісія повідомила про те, одержала від офіційного Ашгабата гарантії того, що Туркменія з 2009 р. почне постачати природний газ на територію єврозони в об`ємі 10 млрд куб. м в рік. Єврокомісар по зовнішніх зв`язках і європейській політиці добросусідства Беніта Ферреро-Вальднер висловила тоді впевненість в тому, що такий крок дасть змогу частково зменшити енергетичну залежність ЄС від Росії, наголосивши також, що об`єм постачань є невеликим, проте це "дуже важливий перший крок" в пошуку альтернативних постачальників енергоносіїв.

Брюссель розглядає Середню Азію як можливого постачальника енергоносіїв з метою диверсифікації постачань з Росії, якої припадає на частку чверть споживання в ЄС природного газу.

Також існує проект Nabucco, який передбачає будівництво газопроводу в обхід Росії з метою зменшити залежність країн Євросоюзу від російських поставок газу. Нині його реалізують австрійські OMV, угорська MOL, болгарська Bulgargaz, румунська Transgaz, турецька Botas і німецька RWE, яким належить по 16,67% об`єднаної компанії - оператора проекту.