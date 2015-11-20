Кабмін пропонує ввести 12-річну середню освіту

Як передає кореспондент УНІАН, у внесеному Кабінетом міністрів України до Верховної Ради проекті закону про освіту, який зареєстровано під №3491, передбачено, що навчання учнів за програмами дванадцятирічного повної загальної середньої освіти починається: для початкової освіти - з 1 вересня 2018 року; для базової середньої освіти - з 1 вересня 2022 року; для профільної середньої освіти - з 1 вересня 2018 року.

При цьому в пояснювальній записці до законопроекту сказано, що введення 12-річної програми для здобуття повної загальної середньої освіти збільшить реальні витрати в частині отримання середньої освіти лише у 2018 році. При цьому сума не уточнюється, а лише зазначено, що, за розрахунками Міністерства освіти і науки України, реалізація проекту закону потребує додаткового бюджетного фінансування в розмірі 300 мільйонів гривень.

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Крім того, передбачено, що держава забезпечує асигнування на освіту в розмірі не менше 7% валового внутрішнього продукту за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. При цьому наголошується, що "чинний Закон України "Про освіту" встановлює норму асигнувань в межах десяти відсотків національного доходу". "Відповідне зменшення асигнувань обумовлено урахуванням реальної економічної ситуації в Україні, потенційним зменшенням фіскального простору, а також відповідає реальним обсягам фінансування освіти протягом останніх десяти років", - сказано в пояснювальній записці.

Законопроектом передбачено проходження педагогічними працівниками державної сертифікації. При цьому механізм сертифікації включає перевірку знань (тестування) з предмету, що викладається (предметів) та педагогічної теорії, і перевірку педагогічної майстерності вчителя. Тестування буде проводитися на базі існуючих регіональних центрів оцінювання якості освіти. Сертифікація педагогічних працівників з подальшим присвоєнням їм кваліфікаційних категорій до 1 січня 2021 року є добровільною.

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Відповідно до законопроекту, повна загальна середня освіта передбачає завершення трьох рівнів освіти: початкова освіта тривалістю чотири роки, яка отримується в початковій школі; базова середня освіта тривалістю п'ять років, яка отримується в основній школі; профільна середня освіта тривалістю три роки, яка отримується у старшій школі або в професійних закладах освіти.

Також законопроектом передбачено запровадження зовнішнього незалежного оцінювання по завершенні базової і профільної середньої освіти. При цьому наголошується, що сьогодні вже функціонує система зовнішнього оцінювання знань по завершенні повної загальної середньої освіти.