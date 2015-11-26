В окупованому Криму десятки автомобілів вишикувалися в довгі черги за бензином

Напередодні "голова" Криму Сергій Аксьонов звинуватив учасників нафтового ринку в створенні штучного ажіотажу на паливо, повідомляє Дождь.

Відзначається, що після цього основні нафтотрейдери півострова підписали угоду з "урядом" про стримання цін на паливо на період дії режиму надзвичайної ситуації.

Читайте такожДжемілєв: Поки немає планів подавати електрику до Криму

"В період надзвичайної ситуації, пов'язаної з обмеженням подачі електропостачання на територію Республіки Крим, не допускати підвищення роздрібних цін на моторне пальне", — йдеться в документі.

В ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор було виведено з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередачі, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.

24 листопада у Херсонській області відновили одну з пошкоджених опор ЛЕП.