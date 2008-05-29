На Донеччині оголосили штормове попередження

У Донецькій області у зв`язку з погіршенням погодних умов оголошено штормове попередження.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС в області, в період до 21.00 29 травня в області пройдуть сильні дощі, грози, місцями град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви до 15-20 м/с, місцями 25-30 м/с. Температура повітря вдень не перевищить +20 градусів.

В облуправлінні МНС відзначили, що з метою попередження і своєчасного реагування на можливі надзвичайні ситуації підрозділами МНС проводяться заходи з приведення в готовність сил і засобів реагування. Зокрема, приводиться в готовність до можливих дій необхідна техніка, автономні джерела енергопостачання, організовується інформування населення про можливі наслідки несприятливих погодних умов.

У зв`язку з погіршенням погоди облуправління МНС звернулося до жителів і гостей регіону з проханням бути обачними.