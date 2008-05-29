Продавати свої рекламні площі Главред Медіа доручив американській фірмі

Холдинг “Главред Медіа” підписав угоду з «Belford Media» (США) щодо представлення інтересів української компанії у сфері продажу рекламних можливостей холдингу. Як йдеться в повідомленні Холдингу, переданому агентству УНІАН, підписання відбулося 22 травня п.р. в м. Києві.

В Угоді зазначається, що «Belford Media» займатиметься продажем рекламних площ всіх медійних активів холдингу з пріоритетним акцентом на продажах реклами для розміщення на інтернет-сайтах, включаючи найбільші - УНІАН і Главред.

Такий крок є частиною планомірної політики холдингу з посилення і активного просування інтернет-напряму бізнесу, оскільки дозволяє уповні враховувати активність відвідин сайтів у доходах компанії, говориться в повідомленні Холдингу.

«Це дуже важливий для нас етап розвитку, безумовно необхідний для практичної реалізації загальної стратегії розвитку холдингу», - сказав генеральний директор «Главред Медіа» Олег НАЛИВАЙКО.

За словами О.НАЛИВАЙКА, «збільшення доходів допоможе холдингу розвиватися більш швидкими темпами і досягти реалізації стратегічних завдань з перетворення інтернет-сайтів холдингу на основний медіа-ресурс в Україні для отримання найбільш оперативних новин, серйозної аналітики і різноманітних розваг в інтернеті».

Довідка УНІАН. Холдинг «Главред Медіа» (м. Київ) включає інформагентство УНІАН; суспільно-політичний тижневик «Главред»; журнал «Профіль»; щоденну газету «Известия в Украине»; газету «Нова»; журнал «Телесіті»; «Телекритику»; сайт незалежного аналітичного агентства «Главред»; сайт про шоу-бізнес «Старс»; веб-журнал світських хронік VIP-ua.

Українське незалежне інформаційне агентство новин /УНІАН/ (м. Київ) засновано в березні 1993 р. На сьогодні УНІАН є одним з найбільших в Україні і одним з найоперативніших у Східній Європі виробників і постачальників політичної, ділової і розважальної новинної інформації. УНІАН має фотослужбу і надає різноманітні рекламні і інформаційні послуги.

Агентство випускає 17 інформаційних випусків з різноманітної тематики (суспільно-політичної, економічної, спортивно-культурної тощо) і 12 галузевих і регіональних випусків. Глибина електронної інформаційної бази – 15 років. УНІАН поширює 200 тисяч інформаційних повідомлень на рік.

Сайт УНІАН входить до першої п`ятірки за відвідуваністю серед українських медійних сайтів.

Інформацію УНІАН використовують понад 500 друкарських і електронних засобів масової інформації, зокрема Reuters, Associated Press, ІТАР-ТАРС, Бі-Бі-Сі, радіо "Свобода", "Голос Америки", а також органи виконавчої і законодавчої влади, посольства і іноземні представництва, банки, комерційні структури, партії і громадські організації тощо.

Серед клієнтів агентства – Верховна Рада, Кабінет міністрів, UMC, Coca-Cola, "Мінолта", Одеський порт, фірма "Артеміда", телевізійний канал "1+1", газети "Факти і коментарі", "День", "Київські відомості“, “Дзеркало тижня” та ін.

Агентство також надає послуги з організації і проведення прес-конференцій, зокрема, в міжнародній мережі Інтернет і одночасно – в своєму конференц-залі.

Серед нових можливостей агентства – організація рекламних кампаній в центральній та регіональній пресі, соціологічні і маркетингові дослідження, прямі Інтернет-телепередачі, веб-дизайн і веб-підтримка, реклама в Інтернеті, а також комплексне лобіювання інтересів замовника в інформаційному просторі України і Європи.

«Belford Media» (головний офіс розташований в Чикаго, США) представляє ЗМІ у сфері продажу реклами і займається просуванням медійних ресурсів своїх медіа-партнерів (Інтернет-ЗМІ, телерадіокомпаній, компаній, що займаються зовнішньою рекламою, газет і журналів) серед рекламних агентств і медіа-баєрів, а також компаній, що розміщують свою рекламу по всьому світу.

Завдання Belford Media полягає в досягненні макимального розповсюдження інформації про свого медіа-партнера на регіональному і національному рівнях.

“Belford Media” представляє рекламні можливості своїх медіа-партнерів, наголошуючи на унікальності і неповторності характеристик їх медійних ресурсів. Таким чином, “Belford Media” допомагає міжнародним і регіональним рекламодавцям і рекламним агентствам досягти своєї цільової аудиторії з найбільшим ступенем ефективності і результативності.

“Belford Media” є радником своїх клієнтів в таких сферах: продаж реклами, структуризація цін і цінова політика, ефективність організації виробничих процесів, нові напрями розвитку. Консультаційні послуги “Belford Media” забезпечують швидкий аналіз, на основі якого пропонуються ефективні рішення, що вирішують проблеми.

“Belford Media” рекомендує медіа-компаніям як правильно реорганізувати їх можливості з продажу реклами, позитивно виокремити їх власний медіа-ресурс на тлі інших і використовувати всі переваги перехресних продажів.