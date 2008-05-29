Митники не пустили в Україну 13 папуг в пластикових пляшках

Працівники митного поста “Тиса” Чопської митниці під час огляду автомобіля виявили у салоні дев’ять пластикових пляшок від мінеральної води з папугами всередині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби, житель Закарпатської області намагався завезти в Україну 15 папуг породи «розелла», а щоб птахи поводили себе тихо, нагодував їх снодійними ліками. Двоє папуг на момент виявлення були вже мертвими.

Жодних документів на право ввезення диких декоративних птахів водій автомобіля надати митникам не зміг. Відтак було прийняте рішення відмовити у праві ввезення папуг на територію України і повернення їх на територію Угорщини.