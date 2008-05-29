Експерт: восени за долар можуть давати 5,2 гривні

Без інтервенцій Національного банку України на міжбанківському валютному ринку курс долара на осінь може досягти позначки 5,2 грн./дол.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ЗАТ «Альфа-банк» з посиланням на директора блоку «Казначейство і ринки капіталу» Андрія БОБИШЕВА.

«Прогноз широкий - торгуватиметься в межах 4,5-4,8 грн./дол. до кінця вересня. Я думаю, що коливання можуть бути широкі, вони залежать, насамперед, від дій Нацбанку. Якщо Нацбанк продовжуватиме політику відсутності політики, якщо він піде з міжбанківського ринку і на ньому не з`являтиметься восени півтора-два місяці, може бути 5,2 грн./дол. - сказав А.БОБИШЕВ. - Оскільки інструменти хеджування не розвинені, то абсолютно зрозуміло, що ринок функціонує неефективно і курс може літати туди-сюди. Сезонність дуже велика. Нацбанк купує долар влітку і продає долар восени».

Щодо відміни в Україні офіційного курсу гривні як такого А.БОБИШЕВ наголосив, що в багатьох країнах офіційного курсу як стабільної категорії немає і значення офіційного курсу визначається виключно ситуацією на валютному ринку.

«Як мені видається, більша частина країн функціонує в умовах, коли офіційного курсу немає, тобто він, звичайно, є, якийсь курс нацбанку завжди котирується. Курс необхідний всім для зовнішньоторговельних контрактів, для аудиторів, він усім потрібний, питання в тому, як його визначати. Мені здається, що в більшій частині країн центральний банк використовує для встановлення офіційного курсу фіксинг сьогоднішнього або вчорашнього дня на реальному ліквідному ринку, тобто стосовно України він був би десь на рівні 4,77 грн./дол. сьогодні, кілька днів тому він був би в районі 4,60 грн./дол. Здається, це найчесніша ситуація», - сказав А.БОБИШЕВ.

На його думку, на сьогодні в Україні фактично не існує перешкод для того, щоб пов`язати значення офіційного курсу гривні з ринковим. При цьому проблемою залишається небажання змінювати систему, що склалася в Україні.

«Мені здається, немає реальних проблем. Є проблема, що у нас стала система, сталий устрій, і її зламати складно. І в процесі переходу, звичайно, будуть жертви певні, проблеми, але, виходячи зі світової практики, це найбільш оптимальна система, ніж те, що є, точніше те, що було донедавна. А те, що є зараз, то, напевне, ще ніхто до кінця не розуміє, як ця система працює», - сказав А.БОБИШЕВ.

Довідка УНІАН. З 22 травня НБУ укріпив офіційний курс гривні з 5,05 грн./дол. до 4,85 грн./дол.