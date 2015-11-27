Поліція затримала п'яного кримінальника, що "замінував" станцію метро "Лук'янівська"

12:34, 27 листопада 2015
Суспільство
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У Києві поліцейські протягом години затримали "мінера" столичної підземки.

лукьяновская метро / facebook.com/Vitaliy.Klychko

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції України в Києві.

Зазначається, що 26 листопада о 16:30 надійшло повідомлення про закладення вибухівки на станції метро "Лук'янівська".

Правоохоронці відпрацювали названий об'єкт та прилеглу до нього територію - інформація про вибухівку не підтвердилася.

Паралельно оперативники проводили заходи щодо встановлення особи правопорушника.

"Через годину правоохоронці навідалися в гості до "мінера" – 48-річний киянин проживає на Подолі. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. За його словами, раніше він вже відбував покарання в місцях позбавлення волі", - поінформували в поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 6 років ув'язнення.

Зазначимо, що 26 листопада станція київського метрополітену "Лук'янівська" кілька годин була закрита для пасажирів через неправдиве повідомлення про мінування.

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