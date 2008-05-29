В Ірпіні підпалили будинок журналіста

Сьогодні вранці в м. Ірпінь Київської області був вчинений підпал будинку, в якому живе керівник проекту Ура-Інформ, журналіст Віталій Рождаєв.

О 4 години ранку невідомі, вирізавши скло, кинули на кухню будинку запалювальну суміш у пластиковій пляшці. Завдяки щасливому випадку батьки господаря будинку помітили пожежу і вчасно його локалізували.

На момент підпалу в будинку перебували, крім Віталія Рождаєва та його дружини, двоє дітей - донька 2,3 року і племінник 1,3 року, а також батьки похилого віку.

Як повідомив потерпілий, втрати від підпалу виявилися мінімальними, оскільки спалах був помічений майже одразу. На запитання про можливий зв`язок підпалу з професійною діяльністю, потерпілий заявив, що ще рано встановлювати який-небудь зв`язок, оскільки зараз на місці підпалу працює міліція, яка встановлює необхідні факти для роботи слідчих органів.

Ура-Інформ