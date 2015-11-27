УНІАН-Пітримка: користувачі переймаються протестами мешканців київської Воскресенки, протистоянням між жеком та ОСББ у столиці та долею лісу в селі Козлів на Києвщині

Найбільшу кількість «лайків» за перший тиждень роботи проекту УНІАН-Підтримка зібрало звернення Віктора Зайцева: «Мешканці Воскресенки протестують проти незаконної забудови ЖК Переможець».

У цьому зверненні йдеться про те, як мешканці столичного мікрорайону по вулиці Воскресенській «вимагають від влади будівництва школи та дитсадочків, замість розбазарювання земель громади під незаконну забудову черговими бетонними монстрами».

Проблема місцевих жителів у тому, що за адресою Воскресенська, 2а, знаходиться 2 Га промислової території, що була з 2001 року надана Київрадою в оренду на 24 роки із цільовим призначенням "обслуговування виробничої бази". За законом, на цій ділянці не можна будувати житлові будівлі – це суперечить умовам договору оренди та містобудівному законодавству. Проте, ця ділянка виявилася ласим шматком для забудовника, адже поряд - парк "Перемога" та озеро.

Одразу після місцевих виборів, 10 листопада цього року, на ділянку заїхала будівельна техніка…

На другому місці за народною підтримкою – звернення Юрія Лазнюка «ЖЕК від забудовника не передає будинок в управління законно створеному ОСББ» - історія про протистояння приватного ЖЕКУ і створеного мешканцями будинку 17-31А на провулку Коломієвському у Києві ОСББ, що триває вже четвертий місяць.

Не зважаючи на те, що вже набрали чинності рішення Господарського та Окружного адміністративного судів міста Києва, якими було повністю відмовлено у позовах приватного жеку щодо скасування державної реєстрації ОСББ «Затишна оселя 17/31-А», керівництво жеку досі чинить спротив у передачі своїх повноважень ОСББ.

У трійці лідерів також звернення Романа Туруті щодо повернення у власність громади лісу в селі Козлів Київської області. Ще за президентства Кучми, всі ліси в Переяслав-Хмельницькому під тиском центральної влади громади передали у власність Держлісгоспу. Окрім громади села Велика Каратуль. Тепер земля під лісом належить громаді, але сам ліс – держлісгоспу. Роман Турутя поділився і результатами такого господарювання такий: «1. За землю ніхто не платить. 2. Ліс вирубується НЕКОНТРОЛЬОВАНО! 3. Процвітає браконьєрство. 4. До частини лісу доступ взагалі обмежено, огорожа з колючого дроту. На території якийсь елітний заклад відпочинку». Крім того, за словами Романа, у лісі утворились стихійні сміттєзвалища.

За правилами проекту УНІАН-Підтримка, додати свою проблему і попросити допомоги у її вирішенні може будь-хто через соціальну мережу Фейсбук, для цього слід коротко викласти суть проблеми. Усі питання виставляються на голосування користувачів соціальної мережі та читачів УНІАН. Три звернення, які набирають найбільшу підтримку аудиторії протягом одного місяця, беруться командою УНІАН до вирішення.