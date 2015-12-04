Активісти планують провести акцію біля ГПУ на підтримку Медведька - ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда.

"Зрозумійте, ми адвокати, це не наші методи, Медведька вже привели в ізолятор", - заявив адвокат Сергій Войченко.

Він також попросив присутніх відпустити прокурорів, зазначивши, що "їх керівництво кинуло їх в цьому залі".

Раніше між присутніми у залі та міліціонерами відбулася штовханина, в результаті чого Медведька вивели із зали. Разом з тим на місце події приїхав начальник київської міліції Олександр Тетерук.

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"Я не був під час бійки. Є відео, дайте відео. Якщо когось били, ми будемо розбиратися. Я не дозволю нікому когось бити в цьому місці", - сказав Тетерук на запитання журналістів.

Врешті, активісти, які були в залі суду домовилися, що прийдуть завтра о 11.00 під генпрокуратуру, щоб висловити своє невдоволення розслідуванням цієї справи.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва продовжив арешт Андрію Медведьку, підозрюваному у вбивстві публіциста Олеся Бузини. Медведько залишатиметься під вартою ще 60 днів, тобто до 31 січня 2016 року. Зазначається, що активісти та знайомі Медведька не випускали з зали суду прокурорів.