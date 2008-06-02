”Газпром” вирішив купувати газ у Азербайджану

Російська газова монополія "Газпром" запропонувала Азербайджанові продавати газ, видобутий в цій країні, до Росії. Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу "Газпрому". Ще кілька років тому російська монополія сама постачала газ до Азербайджану.

Питання про постачання палива до Росії обговорювалося на зустрічі голови правління "Газпрому" Олексія Міллера і президента Азербайджану Ільхама Алієва. Про точну ціну, яку запропонував "Газпром", поки що нічого не повідомляється, проте відомо, що російська монополія готова купувати газ за ринковими цінами і на засадах довгострокового контракту.

Росія припинила постачати газ до Азербайджану 2007 року, коли "Газпром" підняв ціни з 110 до 235 доларів за тисячу кубометрів. До цього об`єм закупівель постійно зменшувався - в 2007-му Азербайджан планував купити півтора мільярди кубометрів, а на ріком раніше - 4,5 мільярда. Представники "Газпрому" пояснювали це тим, що в прикаспійській країні поступово збільшуються обсяги виробництва, і вона не тільки забезпечує себе паливом, але і продає його за кордон, наприклад, до Грузії.

Запаси Азербайджану оцінюються в півтора трильйони кубометрів газу, причому 1,3 трильйона з них можуть бути видобуті на родовищі Шах-Деніз в азербайджанському секторі шельфу Каспійського моря. Споживання газу в країні становить 10-11 мільярдів кубометрів за рік.

Лента.ру