Палац «Україна» збудує на своїй території конгрес-хол з готелем

Державне підприємство «Національний палац мистецтв «Україна» в червні ц.р. визначить переможця інвестиційного конкурсу із залучення інвестора для будівництва конгрес-холу з готельним комплексом на території палацу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник генерального директора – художнього керівника ДП «Національний палац мистецтв «Україна» Роман СТАЩУК.

За його словами, об`єкти планується розмістити або з правого, або з лівого боку від палацу «Україна», залежно від того, який проект розроблять архітектори.

Р.СТАЩУК зазначив, що палац «Україна» має в своєму розпорядженні територію по вул. Червоноармійській, обмежену вул. Щорса, вул. Тельмана і вул. Предславинською. При цьому він не уточнив площу землі, що є в розпорядженні у підприємства.

Заступник гендиректора додав, що інвестконкурс проводиться підприємством удруге (у першому випадку на конкурс надійшло три заявки, переможець визначений не був).

Р.СТАЩУК додав, що після визначення переможця конкурсу з інвестором буде укладено попередню інвестиційну угоду, а потім буде розроблений проект будівництва об`єктів.

За його словами, проект планується реалізувати до 2012 року.

Як повідомляла газета «РІО» (випуск №18), 23 травня ц.р. Державне підприємство «Національний палац мистецтв «Україна» оголосило конкурс із залучення інвестора для будівництва конгрес-холу з готельним комплексом.

Як зазначалось в оголошенні, загальна площа об`єкту становить 100 тис. кв. м, з яких готельний комплекс становить 20 тис. кв. м, підземний паркінг – не менш як 20 тис. кв. м. Комплекс також передбачає розміщення концерт-холу органної і оперно-симфонічної музики на 1,5 тис. місць.

Орієнтовна вартість будівництва конгрес-холу становить 5 тис. 250 грн. (з ПДВ) за 1 кв. м. Загальна вартість будівництва об`єкту становитиме 1 млн. 524,7 тис. грн. (включаючи ПДВ).

Серед умов конкурсу: надання учасником гарантій (банківські гарантії, поручительства) щодо забезпечення виконання ним зобов`язань з будівництва об`єкту, сплата міській адміністрації коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури після закінчення будівництва, сплата «НПМ «Україна» реєстраційного внеску у розмірі 1,7 тис. грн.

У повідомленні наголошується, що термін будівництва об`єкту має бути не більше від нормативного, який визначається проектно-кошторисною документацією.

Згідно з умовами конкурсу, зовнішні і внутрішні оздоблювальні роботи на об`єкті, підключення його до інженерних мереж, технологічне облаштування й інші додаткові роботи, направлені на облаштування об`єкту, фінансуються інвестором додатково, згідно з розробленою проектно-кошторисною документацією.

При цьому інвестор повинен профінансувати інженерну підготовку території забудови, а також вирішити всі питання щодо суміжного землекористувача – гімназії №56.

Підготовка території і будівництво конгрес-холу має відбуватися без порушення безперебійного функціонування палацу “Україна”.

Конкурсні пропозиції приймаються до 3 червня ц.р.