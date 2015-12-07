Волонтери продовжили флешмоб-перекличку Туреччини та України, створивши ролик про армію Грузії

Це стало продовженням флешмобу про доблесть і силу армій дружніх до України держав.

"Народ Грузії завжди допомагав і підтримував українців у боротьбі з російським агресором. Грузини були і залишаються нашими братами. Цей ролик – величезна подяка за підтримку, за все те, що об'єднує і пов'язує народи України і Грузії", - йдеться в описі до ролика.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Туреччині набирає обертів ажіотаж довкола відеоролика про місцев ВПС, який зробили українські волонтери Peoples Projeсt.

У відповідь на відеоролик українських волонтерів з People's Project про ВПС Туреччини місцева компанія Haci Productions оприлюднила відеоролик-відповідь про українських військових.