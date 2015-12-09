ООН: Жителі окупованої частини Донбасу закінчують рік так само, як і починали – у важкій гуманітарній ситуації

Про це йдеться у переданій УНІАН 12-й доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Верховний комісар ООН з прав людини заявив, що відсутність правопорядку та легітимної влади на територіях, які знаходяться під контролем озброєних груп, в поєднанні з подальшою присутністю іноземних бойовиків та сучасного озброєння, залишили людей в тяжких умовах, без реального правового захисту та доступу до правосуддя.

«Цивільне населення в охоплених конфліктом східних регіонах України закінчує рік так само, як і починало – у вкрай тяжкій гуманітарній ситуації та ситуації з правами людини. Люди похилого віку не мають доступу до своїх заощаджень, люди з інвалідністю практично не отримують допомоги, а обмежений доступ до системи охорони здоров’я залишив багатьох в убогому, тяжкому, навіть небезпечному для життя становищі», - заявив Зейд.

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«Після загибелі більш ніж 9 тис. людей зниження інтенсивності бойових дій, а відтак і нових жертв, є вкрай позитивним зрушенням. Я закликаю всі сторони до повного виконання Мінських угод і до активної роботи із забезпечення верховенства права та норм міжнародного права прав людини на всій території України», - підкреслив він.

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Верховний комісар нагадав сторонам конфлікту, включаючи тих, під чиїм контролем знаходяться окремі райони Донецької та Луганської областей, що вони можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення прав людини, скоєні на територіях, які знаходяться під їхнім контролем. Це в особливій мірі стосується осіб, які несуть відповідальність за злочинні дії підлеглих.

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«Він відзначив певний прогрес у виконанні урядом України відповідних положень Мінських угод, а також прийняття Національної стратегії у сфері прав людини та прийняття юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо злочинів, скоєних після 20 лютого 2014 року. Верховний комісар також закликах українську владу забезпечити правосуддя та підзвітність», - йдеться в документі.