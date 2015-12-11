Розслідування щодо "Межигір'я" призупинено - ГПУ

Про це повідомив глава управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, повідомляє "Радіо Свобода".

За словами Горбатюка, це пов'язано з чинним законодавством, коли всі справи після створення Національного антикорупційного бюро повинні бути передані йому.

"НАБ ще не запрацювало і прийняти справи не може, а ми право втратили. Справи фактично ми не можемо розслідувати і прийняти жодного процесуального рішення", - пояснив він.

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Горбатюк повідомив, що справу "Межигір'я" поки ще не передано до суду, оскільки ще не надійшла відповідь від Інтерполу про оголошення в міжнародний розшук підозрюваних. Будівля резиденції "Межигір'я" в даний час знаходиться під арештом суду як речовий доказ, і до вирішення справи в суді передавати резиденцію ведення державних відомств не можна.

Як повідомлялося, в Донецькій області СБУ затримала ще одного спільника Януковича у привласненні "Межигір'я".

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Нагадаємо, 13 жовтня президент Петро Порошенко запропонував Кабінету міністрів передати у відання Міноборони резиденцію "Межигір'я" екс-президента Віктора Януковича. А 7 грудня "Межигір'я" відвідали представники Адміністрації президента та Міністерства оборони, щоб з'ясувати, чи можливо там обладнати реабілітаційний центр. Раніше ЮНЕСКО закликало відтворити в Межигір'ї національний заповідник.

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Резиденцію "Межигір'я" Печерський суд Києва заарештував в липні. Офіційно землі "Межигір'я" повернуті у власність держави у вересні 2014 року.