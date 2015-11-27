На складі боєприпасів бойовиків "ЛНР" стався вибух - розвідка

Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки Міноборони України.

"26 листопада ц.р. на заводі верстатних вузлів м. Ровеньки (тимчасово окупована територія Луганської області) відбувся вибух, який спричинив тривалу пожежу", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожРозвідка назвала імена російських генералів, відповідальних за війну на Донбасі

Наголошується, що завод використовується російськими окупаційними військами як ремонтно-відновлювальна база та сховище для зберігання боєприпасів.

Варто зазначити, що про цей вибух повідомляли й користувачі соцмереж.