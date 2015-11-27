На складі боєприпасів бойовиків "ЛНР" стався вибух - розвідка
13:26, 27 листопада 2015Війна
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У Ровеньках Луганської області (тимчасово окупованих бойовиками) стався вибух на заводі, де зберігалися їхні боєприпаси.
Вибух у Ровеньках відбувся на заводі, де зберігалися боєприпаси бойовиків / twitter.com/adrenalinos2007
Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки Міноборони України.
"26 листопада ц.р. на заводі верстатних вузлів м. Ровеньки (тимчасово окупована територія Луганської області) відбувся вибух, який спричинив тривалу пожежу", - йдеться у повідомленні.
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Наголошується, що завод використовується російськими окупаційними військами як ремонтно-відновлювальна база та сховище для зберігання боєприпасів.
Варто зазначити, що про цей вибух повідомляли й користувачі соцмереж.
Загорелся сепарсклад боеприпасов в р-не бассейна п.Дзержинский.оцепили район.работают три пожарки pic.twitter.com/kv4PKPPQhf
— adrenalinos (@adrenalinos2007) November 26, 2015
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