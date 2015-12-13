СБУ затримала трьох агентів терористичної організації в Донецькій області

Як повідомили у прес-службі СБУ, правоохоронці встановили, що спільники терористів у червні 2015 року були завербовані до інформаційної мережі, організованої резидентом бойовиків, якого вже затримано СБУ.

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За завданням представників так званої «ДНР» вони збирали і передавали інформацію про дислокацію, маршрути пересування, чисельність та озброєння підрозділів сил антитерористичної операції.

Під час проведення обшуків співробітники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, які використовувалися для спілкування з кураторами.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших учасників агентурної мережі терористів «ДНР» тривають.