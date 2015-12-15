Адвокат російського ГРУшника заявив, що Єрофєєва та Александрова на Савченко не обміняють

Обміняти українську льотчицю Надію Савченко на ГРУшників із РФ Александрова та Єрофєєва не вдасться.

Читайте такожАдвокат Савченко вважає можливим її обмін на затриманих в Україні двох російських ГРУшників

Про це заявив адвокат підозрюваного російського військового Олександра Александрова Юрій Грабовський, пише "Українська правда".

Адвокат підкреслив, що це виключно політична дія.

"Якщо це буде стадія обміну засуджених, у нас виникає інша колізія. Засуджених видають країні проживання за умови гарантій виконання вироку стороною, яка їх приймає", - заявив Грабовський.

"Якщо ми кажемо, що Савченко ні в чому невинна, то українська сторона не може гарантувати виконання умов вироку РФ", - пояснив він.

Адвокат також заявив, що разом із захисником іншого підозрюваного російського військового Євгена Єрофеєва вважають своїх підзахисних невинними: "Допустити незаконного вироку ми також не можемо".

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2014 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів. У даний час Голосіївський райсуд Києва розглядає провадження проти них.

Нагадаємо, Надію Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, а також у замаху на вбивство групи сепаратистів та незаконному перетині російського кордону.

Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон сепаратисти, які потім насильно переправили її до Росії.

Адвокат Савченко вважає можливим її обмін на затриманих в Україні двох російських ГРУшників.