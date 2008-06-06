Кабмін вирішив перевчити держслужбовців під вимоги Євросоюзу

Кабінет міністрів затвердив Концепцію підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців на 2008-2011 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління державної служби України Тимофій МОТРЕНКО під час виступу на конференції «Реформа державного управління в Україні – досвід, виклики, ризики».

«Фінансування програми планується збільшити практично втричі - до 78 млн. грн. - порівняно з аналогічними програмами попередніх років», - сказав Т.МОТРЕНКО.

За його словами, програма, яка буде представлена в Кабінеті міністрів до 1 липня, дозволить підвищити кваліфікацію 112 тисячам державних службовців.

«Це не так багато. За умови нашої текучості кадрів через три роки в держслужбі залишиться близько 70 тисяч осіб, а може й менше. Але ми б хотіли, щоб це були люди, які знають, що таке Європейський Союз, знають його документи, які читають європейськими мовами, знають, як готуються документи, і які процедури і регламенти діють в Європейському Союзі», - пояснив начальник Головного управління державної служби України.