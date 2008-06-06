На Кримській митниці новий керівник

05:28, 06 червня 2008
Суспільство
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Раніше працював у Херсоні

Наказом Державної митної служби України новим начальником Кримської митниці призначений Андрій ШТАНЬКО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кримської митниці.

До призначення А.ШТАНЬКО обіймав керівні посади в Херсонській митниці.

«У митних органах працює з 1991 року. Пройшов шлях від рядового інспектора до начальника митниці. Нагороджений нагрудним знаком «Почесний митник України», іншими відомчими нагородами», йдеться в повідомленні прес-служби.

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