На Кримській митниці новий керівник
05:28, 06 червня 2008Суспільство
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Раніше працював у Херсоні
Наказом Державної митної служби України новим начальником Кримської митниці призначений Андрій ШТАНЬКО.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кримської митниці.
До призначення А.ШТАНЬКО обіймав керівні посади в Херсонській митниці.
«У митних органах працює з 1991 року. Пройшов шлях від рядового інспектора до начальника митниці. Нагороджений нагрудним знаком «Почесний митник України», іншими відомчими нагородами», йдеться в повідомленні прес-служби.
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