Медведько призначив ряд прокурорів (список)

Генеральний прокурор підписав наказ

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО призначив ряд прокурорів міського, районного у містах, міжрайонного та районного рівнів. Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, прокурором м.Чернівці призначено Василя БЛАУША; прокурором Нікопольської природоохоронної міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області - Дениса СПЕСИВЦЕВА; прокурором Орджонікідзевського району міста Запоріжжя – Вікторію НАУМЕНКО; прокурором Артемівського району м.Луганськ – Сергія БЄСЄДУ. Крім того, відповідно до наказу О.МЕДВЕДЬКА прокурором Криничанського району Дніпропетровської області призначено Ігоря КОРОЛЕХА; Маневицького району Волинської області – Юрія ЛІКУНОВА; Гадяцького району Полтавської області – Василя ШКОЛЬНОГО; Хорольського району Полтавської області – Олександра ГОРОБЦЯ; Костопільського району Рівненської області – Юрія МЕЛЬНИКА; Сарненського району Рівненської області – Володимира ПИТЕЛЯ; Зборівського району Тернопільської області – Юрія ГУЛКЕВИЧА; Великоолександрівського району Херсонської області – Сергія ПЕРВАКА; Білоозерського району Херсонської області – Руслана ГРИЩУКА й Ізяславського району Хмельницької області – Олександра БАЗАНА.

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